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لبنان | بيان هام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن عدم إمكانية استقبال المعاملات المتعلقة بدفع رسوم السير السنوية(الميكانيك) وتسجيل المركبات لحين إنتهاء المرحلة التجريبية للبرمجيات المستحدثة، سيما لناحية وضع قرار التسعيرة الجديدة للمركبات قيد التنفيذ.

وتفتح أبوابها نهار الأربعاء الواقع في ۲۰۲۱/۱۰/6 الإستقبال المعاملات المتعلقة برخص السوق على كافة أنواعها،

على أن تعاود إستقبال كافة المعاملات نهار الثلاثاء الواقع في ۲۰۲۱/۱۰/۱۲..

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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