لبنان | وزيرة إسرائيلية: لن نقبل بأن تملي بيروت شروط تفاوض الحدود البحرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 18 دقيقة

آخر تحديث: 5 - أكتوبر - 2021 8:03 مساءً

أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، استعداد تل أبيب لإحياء جهود حل النزاع مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إلا أنها لن تقبل بأن تملي بيروت شروط التفاوض.

وبدأت محادثات بوساطة أميركية قبل عام بهدف حل النزاع الذي أدى إلى تأجيل عمليات التنقيب في المنطقة التي يمكن أن تكون غنية بالغاز. وتجمدت المحادثات في أيار الماضي، بحسب “رويترز”.

ومن المقرر أن يزور المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستاين لبنان و”إسرائيل”، هذا الشهر في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمحادثات، في الوقت الذي تطالب فيه بيروت بتوضيحات دولية بعد أن أعطت “إسرائيل” شركة الخدمات البترولية الأميركية “هاليبرتون” عقدا للتنقيب قبالة الساحل.

وقالت الوزيرة إن هناك حاجة للبحث عن حل يقود إلى تقدم كبير، لافتة إلى أنها سوف تتحدث إلى هوكستاين قريبا في هذا الشأن.

وفي ختام محادثات أيار، عبر الرئيس ميشال عون عن رفضه لوضع شروط مسبقة.

ورفض عون اقتراحات الوسيط الأميركي التي تطالب بإجراء مفاوضات على أساس خطوط الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان والمحالة بالفعل إلى الأمم المتحدة والمسجلة لديها.

وتوقفت المحادثات السابقة بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.