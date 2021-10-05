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لبنان | ضبط 28275 كلغ من نيترات الأمونيوم في محطة محروقات

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

نيترات الامونيوم

إثر توافر معلومات حول وجود نيترات الأمونيوم في بلدة عرسال، دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات أمس محطّة محروقات في البلدة المذكورة، وضبطت داخلها 28275 كلغ من نيترات الأمونيوم، مُدَوَّنٌ على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26 في المئة.

وكشفت المديرية في بيان أن الدورية أوقفت المواطن (ح.ع) والسوريين (خ.م) و(ع.أ) و(ك.غ)، وبوشر التحقيق مع الموقوفين، وأُرسِلت عينة من النيترات للتحقق من نسبة النيتروجين

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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