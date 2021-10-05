لبنان | بيطار يستدعي مجدداً حسان دياب والمشنوق وزعيتر وخليل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - أكتوبر - 2021 4:57 مساءً

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، استدعى كلا من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق الى التحقيق مجددا.

وحدد بيطار يوم الثلاثاء في 12 الحالي موعدا لاستجواب خليل ويوم الأربعاء في 13 الحالي موعدا لاستجواب زعيتر والمشنوق و28 الشهر الحالي موعدا لاستجواب حسان دياب.

وقرر بيطار ابلاغهم لصقا على مكان اقاماتهم ولدى مختار المحلة لكل منهم وعلى باب مكتب المحقق العدلي.

كما إدعى بيطار على فولوديمير فيربونول (أوكراني الجنسية)، وهو صاحب شركة “سفارو” المسجلة في بريطانيا والتي اشترت نترات الأمونيوم من جورجيا، وقرر استدعاءه الى التحقيق فور تحديد مكان إقامته.