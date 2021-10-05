لبنان | أوقفتهما مفرزة الضاحية القضائية بجرم سرقة دراجات آلية.. هل وقعتم ضحيّتهما؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أوقفت عناصر مفرزة الضّاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشّرطة القضائية شخصَين في محلّة تحويطة الغدير، لقيامهما بسرقة درّاجات آلية، بتواريخٍ سابقة، من مناطق مختلفة، وهما:

ج. ف. (من مواليد عام 2001، مكتوم القيد)

هـ. ف. (من مواليد عام 2003، لبناني)

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتَيهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في مجمّع قوى الأمن الداخلي في الأوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162/01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.