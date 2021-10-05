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لبنان | أوقفتهما مفرزة الضاحية القضائية بجرم سرقة دراجات آلية.. هل وقعتم ضحيّتهما؟

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

موقوف

أوقفت عناصر مفرزة الضّاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشّرطة القضائية شخصَين في محلّة تحويطة الغدير، لقيامهما بسرقة درّاجات آلية، بتواريخٍ سابقة، من مناطق مختلفة، وهما:

ج. ف. (من مواليد عام 2001، مكتوم القيد)
هـ. ف. (من مواليد عام 2003، لبناني)

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتَيهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في مجمّع قوى الأمن الداخلي في الأوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162/01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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