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لبنان | الدفاع المدني: 67 مهمة خلال 24 ساعة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 41 دقيقة

الدفاع المدني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اليوم، البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد43) :

o أعشاب (عدد35):
(م.جبل لبنان) (عدد16): الحدت – مار روكز/الدكوانة – صاليما – ضبية – جسر الباشا – مزرعة يشوع – بعورته –
قرطبا – السعديات – الطيونة.
وأشجار : العبادية – الشويفات – بعذران.
ونفايات وإطارات في البوشرية.
وخيم زراعية في عمشيت.
ونفايات في درعون.
(م. لبنان الشمالي) (عدد2) : اهدن – مجدليا.
(م.عكار) (عدد6) : القبيات – برقايل – عمار البيكات.
وأشجار: بينو(2) – ببنين.
(م. لبنان الجنوبي)(عدد4) : صيدا – السكسكية – دبعال – معروب.
(م. النبطية) (عدد4) : الخيام – عدشيت – المروانية – كفرجوز.
(م.البقاع) (عدد2): الفرزل.
وأشجار في حوش الأمراء.
(م. بعلبك الهرمل) (عدد1) : (نحلة – يونين).

o منازل (عدد2) : كفرحي – بخعون.
o سيارات (عدد1) : جعيتا.
o مؤسسات(عدد2) : داخل مستودع في كفرحيم – داخل محلات في بخعون.
o مختلف(عدد3) : مشغلات أجهزة تدفئة في الأشرفية – داخل منور مجمع تجاري في الزلقا وإخلاء السكان – سطح مبنى
في ساقية الجنزير.
– نقل وإسعاف (عدد16) :
o حوادث (عدد13): برج البراجنة – حي السلم – جبيل – المدينة – انطلياس – فردان – حراجل(2) – بلاط – الحمرا
– برج حمود – الشياح – فيطرون.
o حوادث سير (عدد3): مفترق نيحا/البقاع ونقل جريحة الى المستشفى – طريق عام القليلة ونقل جريح الى المستشفى – غرفين
وسحب جريحة من داخل سيارتها ونقلها الى المستشفى.
– إغاثة وإنقاذ (عدد2) : فتح باب منزل في عرمون وأخر في بياقوت وإنقاذ من في داخله.

– سلامة عامة (عدد1) : إثر إنفجار صهريج غاز في ببنين.

– خدمات عامة (عدد5) : بحمدون – جعيتا – ضهور الشوير – دوما – فقرا.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية: 67 مهمة

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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