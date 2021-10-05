لبنان | التجمع الطبي الاجتماعي: لتكن الكفاءة والمدوارة معيارين لاختيار رئيس لـ”اللبنانية”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

طالب رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” البروفسور رائف رضا في تصريح بعد اجتماع مع اساتذة التجمع الطبي في الجامعة اللبنانية “الثنائي الشيعي برفع اليد عن رئاسة الجامعة في اختيار رئيس جديد لها بعد ايام من انتهاء فتره ولاية إلرئيس الحالي عبر اعتماد السير الذاتية العليا والكفاءات واستقلالية الشخص”.

وسأل: “لماذا لا تعتمد المداورة في الرئاسة أليست صرحا وطنيا؟ وهل في القانون هي حكر على طائفة؟ هل هكذا تبنى الجامعة الوطنية التي يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن الطائفية والمحسوبيات والاستزلام؟ ماذا ستكون نتائجها سوى تطبيق ما تأمره الجهة التي أوصلت رئيسها؟”.