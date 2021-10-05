لبنان | سلسلة أحكام للمحكمة العسكريّة بحقّ عدد من الإرهابيين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أصدرت المحكمة العسكريّة برئاسة العميد الركن منير شحادة سلسلة أحكام بجرائم تشكيل مجموعات إرهابية مسلحة والتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال وعمليات إرهابية.

وقضت الأحكام بإنزال عقوبات الأشغال الشاقة مع التجريد من الحقوق والاعدام، بحقّ كلّ من: أحمد محمد هلال الأسير الحسيني، محمد زياد النقوزي، مصعب سعد الدين قدّورة، معتصم سعد الدين قدورة، الفلسطيني محمود سليم مشعل، الفلسطيني عمر أحمد زكور، شادي بهاء الدين رفاعي، الفلسطيني عبدالله محمد بلباسي، الفلسطيني حسين غالب الجشي، الفلسطيني عصام رياض مجذوب، الفلسطيني محمد أمين القيم، عمر جمال غياض، هاني أحمد نجم.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالأشغال الشاقة المؤبدة مع التجريد من الحقوق، بحق السوري الخضر خالد صطوف، السوري عدنان محمد يحي الزراعي، السوري زياد محمد صطوف، السوري محمد خالد صطوف، السوري عبيدة محمد صطوف، وذلك بجرم الانتماء الى تنظيم “جبهة النصرة”، والقتال في سوريا وضد الجيش اللبناني في معركة عرسال في عام 2014 وعلى قتل جنود في الجيش اللبناني عمداً، وخطف جنود الجيش.