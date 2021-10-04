لبنان | قرداحي: لا علاقة لي بهذه الصورة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 34 دقيقة

أعلن وزير الاعلام جورج قرداحي عبر حسابه الخاص على “تويتر” ان “الى الأحبة الذين يسألون عن الصورة التي تضم عدداً من العناصر المسلحة وبينهم شخص يشبهني، أؤكد لكم ان لا علاقة لي بهذه الصورة، والشخص الذي يشبهني ليس أنا ..”.

وتابع: “إبان الحرب اللبنانية وزمن الميليشيات لم اكن في لبنان، بل كنت في فرنسا أعمل صحافياً ومذيعاً في راديو مونتي كارلو منذ العام ١٩٧٨ وحتى العام ١٩٩٣، ثم انتقلت بعدها الى محطة mbc في لندن.. قبل فرنسا كنت مذيعاً للأخبار في تلفزيون لبنان بين سنة ١٩٧٤ و١٩٧٨، ولم أحمل سلاحاً حربياً في حياتي”.