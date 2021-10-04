لبنان | موظفو مستشفى صيدا يطالبون وزارة الصحة إيجاد حل لمشكلتهم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

أطلق موظفو مستشفى صيدا الحكومي خلال وقفة احتجاجية قبل ظهر اليوم، امام مدخل طوارئ المستشفى، “صرخة لكل فاعليات المدينة لإعلان حال الطوارئ الصحية في صيدا وجوارها وانقاذ المستشفى والكادر البشري العامل فيها، بعد مضي خمسة ايام على اضرابهم المفتوح واعتذارهم عن استقبال المرضى باستثناء مرضى الكلى وحالات انقاذ الحياة”.

وطالبوا وزارة الصحة والدولة ب”إيجاد حل لمشكلتهم وانصافهم لدفع مستحقاتهم المالية وتأمين ديمومة عملهم”.

وجدد رئيس لجنة متابعة موظفي المستشفى خليل كاعين تذكير المعنيين بمطالبهم المستحقة التي تضمنت ” دفع الرواتب والمستحقات الاخرى من منح مدرسية ومفعول رجعي (فرق رواتب عن سنة كاملة وفرق ساعات دوام عن سنة كاملة)، والعمل على اعطاء الموظف زيادة على الراتب في هذه الظروف المالية السيئة ومطالبة الدولة بتعديل بدل النقل اليومي مع ما يتناسب والزيادة على البنزين”.

وختم متمنيا على فاعليات صيدا “الضغط باتجاه المعنيين للاسراع بصرف المستحقات الخاصة للموظفين”.