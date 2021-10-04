لبنان | إنماء طرابلس: لضبط فاتورة المولدات الخيالية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

دعت جمعية “إنماء طرابلس والميناء”، “الحكومة عموما ووزارة الاقتصاد خصوصا، إلى التحرك سريعا وضبط فاتورة المولدات الخيالية التي أصبحت توازي معاش موظف، لا سيما أن هذا الأمر أصبح عبئا ثقيلا على الناس الذين يعانون ايضا من الغلاء الفاحش في المواد الغذائية وغيرها”.

وسألت في بيان: “أين أصبحت العدادات التي اعتمدت في فترة، فهل أصبحت في خبر كان؟ فيما الفوضى تعم المناطق بغالبيتها”.

وطالبت “المعنيين بالتشدد في هذا الموضوع، نظرا إلى أهمية هذا الأمر ولما يشكله من ضغط جدي على المواطن لا يحتمله ويزيد من معاناته اليومية والحياتية والمعيشية”.

وشددت على “ضرورة معالجة هذا الأمر سريعا ووقف الفواتير العشوائية وإيجاد صيغة عملية قابلة للتطبيق من أجل أن تكون الفاتورة موحدة في كل المناطق”.