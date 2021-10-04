لبنان | دولار السوق السوداء يفتتح “على العالي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين، ما بين 17500 و17600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الأحد ما بين 17650 و17700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.