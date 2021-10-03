لبنان | الحرارة إلى ارتفاع في الأيام المقبلة.. احذروا الحرائق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

حذّرت “مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية Lari”، من أنّه “بسبب ازدياد موسم الحرائق، وارتفاع درجات الحرارة ما بين الخميس 6 تشرين الأوّل والسبت 16 تشرين الأوّل، حيث تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة، وبسبب ارتفاع مؤشّر الحرائق في مختلف المناطق، فإنّه يتوجّب أخذ الحيطة والحذر من احتمال حدوث حرائق، وعلى الأجهزة المعنيّة الجهوزيّة التامّة”.

ولفتت في بيان، إلى أنّ “درجات الحرارة ستنخفض بعد 16 تشرين الأوّل، إلى 25 درجة أو أقل، ممّا يعني تراجُع احتمال حدوث حرائق”.