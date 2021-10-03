لبنان | كم بلغ عدد المغتربين المسجلين للاقتراع حتى اليوم؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين
صندوق انتخابي
بلغ عدد المغتربين الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة بلغ منذ الساعة 12:01 من الاول من شهر تشرين الاول الجاري ولغاية الساعة 3:40 من بعد ظهر الثالث منه، 2645 مغتربا، حسما نقلت المركزية.
وتوزع المغتربين وفق ما يلي:
– اوقيانوسيا: 113 مغتربا
– اميركا اللاتينية: 40
– اميركا الشمالية: 480
– اوروبا: 988
– افريقيا: 97
الدول العربية: 890
آسيا: 37
وبذلك يبلغ مجموع المغتربين المسجلين لغاية الساعة: 2645 مغتربا