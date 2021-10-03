لبنان | اللواء خير تفقد مبنى مهدد بالانهيار في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2021 2:07 مساءً

تفقد الامين العام للهيئة العليا للأغاثة اللواء محمد خير، وبتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبالتنسيق مع مصلحة الهندسة في بلدية طرابلس، المبنى المهدد بالانهيار في ساحة النجمة في مدينة طرابلس، حيث اطلع شخصيا من مختار منطقة النوري احمد جباخنجي على اوضاع المبنى، في حضور سكان المبنى.

واستمع خير الى معاناة سكان المبنى، الذين شرحوا له بالتفصيل ما يجري في المبنى، وسط خوفهم وقلقهم من انهياره في أية لحظة.

ووعد خير بالقيام بأقصى جهوده وإيصال معاناتهم الى الجهات المختصة لتتم معالجة هذا الموضوع.