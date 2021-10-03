لبنان | الجيش: تفجير ذخائر وتمارين تدريبية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 30 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 4 /10 /2021 ما بين الساعة 6,00 والساعة 10,00، ستفجر منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، ذخائر غير منفجرة في بلدات: يارون، طير حرفا، مروحين، الضهيرة، البستان، عمرا، حولا، مركبا وعرب اللويزة- الجنوب.

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان اخر جاء فيه: ستجري وحدة من الجيش اعتبارا من 1/ 10/ 2021 ولغاية 31/ 10/ 2021 ما بين الساعة 7,00 والساعة 24,00، تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحي.