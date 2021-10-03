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لبنان | استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء.. كيف افتتح اليوم الاحد؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2021 9:39 صباحًا

انهيار العملية اللبنانية مقابل الدولار

سجل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء صباح اليوم الأحد ما بين 17550 ل.ل للشراء و17600 ل.ل للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان سجل أمس السبت تسعيرة للدولار تتراوح ما بين “17550 – 17600” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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