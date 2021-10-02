لبنان | عدد من الجرحى بإشكال بين شبان سوريين في برج حمود

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن إشتباكا وتضاربا بالعصي والحجارة حصل منذ بعض الوقت، بين عدد من الشبان السوريين، في شارع الغيلان في منطقة ​النبعة​ – ​برج حمود​ قرب ​كنيسة الصليب​، أدى الى سقوط عدد من الجرحى والى تكسير عدد من السيارات.

وأوضحت مصادر النشرة أن إشكالا وقع منذ حوالي 4 ساعات، بالعصي والحجارة، بين عشرات الشبان الذين ينتمون الى عشيرتين سورييتين في شارع الغيلان في النبعة برج حمود، قرب كنيسة الصليب. وقد اسفر الاشكال عن سقوط عدد من الجرحى، وتأخر حضور الأجهزة الأمنية، فيما تضررت عشرات السيارات.