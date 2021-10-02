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لبنان | تعميم صورة موقوفَين بجرم السرقة والتهديد بواسطة سكين

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كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ 6 ثواني
توقيف

موقوف

عممت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفَين:
* ع. ع. (من مواليد عام 1997، سوري)

* أ. ق. (من مواليد عام 1997، سوري)
‎ لقيامهما بعدّة عمليات سرقة في بيروت، وصور، والنبطية، وغيرها من المناطق اللبنانية، وذلك بطريقة احتيالية من خلال استخدام أحد التطبيقات.

وأوضحت المديرية في بيان أن الموقوفين، وفي كل عملية سرقة، بعد لقائهما المباشر بالشخص الضحيّة -معظم ضحاياهما من مثليي الجنس- يقومان بتكبيله باستخدام حبال أو حزام وسطي من الجلد، وبتهديده بواسطة سكّين، لينفّذا بعدها عملية السرقة.

وطلبت المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مركز مفرزة النبطية القضائية الكائن في محلة كفرجوز- مجمّع قوى الأمن الداخلي / ثكنة الشهيد خالد فرحات، أو الاتصال على الرقم: 531226/07 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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