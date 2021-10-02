لبنان | دولار السوق السوداء يفتتح محلقاً صباح اليوم.. كم بلغ؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أكتوبر 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2021 9:39 صباحًا

يتم التداول صباح اليوم السبت في السوق لاسوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “17550 – 17600” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان الدولار سجل صباح أمس الجمعة في السوق الموازية، ما بين 17450 و17550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.