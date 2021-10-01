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لبنان | رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة: لن نلتزم بتسعيرة الوزارة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

نقيب ​أصحاب المولدات​ عبدو سعادة

اعتبر رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة في لبنان عبدو سعادة، أن “تسعير وزارة الطاقة والمياه للكيلواط الواحد 3426 ليرة مجحفة وغير عادلة وتكسر أصحاب المولدات”.

وأضاف في حديث تلفيزيوني: “لن نلتزم بالتسعيرة التي وزعتها وزارة الطاقة والمياه لأن تسعيرة جدول الأسعار يجب أن تكون 4250 ليرة للكيلواط، ولذلك لن نلتزم بالتسعيرة الرسمية التي أعلنت عنها الوزارة، وسنسعر الكيلواط 4250 ليرة الإضافة الى 10% جباية”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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