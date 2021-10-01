لبنان | دورية للمخابرات توقع بمطلوب خطير في الضاحية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 4 ساعات

أشارت مديرية التوجيه في قيادة الجيش الى أنه “بتاريخ 26/ 9/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم ـ الضاحية الجنوبية المواطن “ج. م” وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم إطلاق النار وترهيب المواطنين والقيام بأعمال السرقة وسلب أحد الأشخاص بقوة السلاح بعد اقتحام منزله، ولإقدامه على إطلاق النار على أحد الأشخاص ما ادى إلى وفاته”.

وتابعت المديرية في بيان، “وأثناء عملية توقيفه اعترض عدد من الأشخاص الدورية المذكورة، فاضطر عناصرها إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم وإبعادهم. وقد ضبطت بحوزة الموقوف مسدساً حربياً”.

واردف البيان، “بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.​