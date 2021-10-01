لبنان | عقبات في وجه العام الدراسي.. هل يتجه وزير التربية لتأجيله؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ 52 دقيقة

أكّد وزير التربية عباس الحلبي أن “أولويتي هي افتتاح السنة المدرسيّة، وهذا هو الهمّ الذي يعلو فوق أيّ همّ آخر من أجل إعادة التلاميذ إلى المدارس والصفوف حضوريًا وليس عن بُعد، بعد سنتين من وجود التلاميذ في منازلهم نتيجة الوباء والأوضاع التي مرّ بها لبنان. ولذلك فقد آن الأوان لأن يعود التلامذة إلى الصفوف لأنني أعتقد أنّ سنة ثالثة تمرّ عليهم وهم على حال السنتين السابقتين سيكون وبالاً عليهم، وعلى التعليم في لبنان. هذا هو همّي الأوّل الذي أسعى إلى تحقيقه ولم، ولن، آلو جهداً في توفير الظروف المناسبة لهذه العودة الآمنة”.

وقد عدّد الحلبي في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونية أبرز المشاكل التي تقف في وجه العام الدراسي، قائلاً: “المشاكل التي تشكّل عقبات أمام عودة التلاميذ معروفة، إذ هناك مشكلة في تأمين الكهرباء والتدفئة في الشتاء، كذلك في ثمن الكتب والقرطاسية، وفي كلفة المولدات وفي أخذ الاحتياطات من أجل منع تفشي كورونا في المدارس. هذه الأمور جميعها عناوين أساسيّة، ومنذ اليوم الأوّل لتسلّمي الوزارة عملت على محاولة الحدّ منها ومن ضررها لتمكين المعلّم والتلميذ من الحضور إلى المدرسة، وكذلك لتمكين المدرسة من أن تعمل بشكل أقرب ما يكون إلى الوضع الطبيعي”.

وكشف الحلبي عن أنّ هذا الأمر دفعه إلى مخاطبة الهيئات المانحة الخارجية لتوفير أموال لتغطية نفقات هذه الأمور ولإعطاء الحوافز للأساتذة للعودة أيضاً، وتابع، “كما سعيت مع الحكومة والرئيس نجيب ميقاتي لمعرفة إمكانية الخزينة في تحمّل الأعباء التي تتعلّق بالملف التربوي” يضيف الأخير، مشيراً إلى أنّه، “لو لم يكن بين يدي أمور ملموسة لما كنت حدّدت 11 تشرين موعداً لعودة المدارس، ولن أتمكّن من كشف التفاصيل لأنّ بعض الأمور جهزت، في حين أن بعضها الآخر لا يزال قيد التجهيز”.

وحول تاريخ العودة إلى التعليم الحضوري واحتمال أن تتأجّل أكثر، قال: “لا أنوي إطلاقاً تأجيل العام الدراسي مرّة ثانية”.

كما رأى الحلبي أنّ “الحوار مع الأساتذة مستمرّ، وهم لديهم مطالب محقّة وأشاركهم أحقيّتها، وقد أحدثنا خرقاً سويًا بالإعلان عن بدء التسجيل، وهذه خطوة كانت مطلوبة لورود المساعدات من الخارج”.

أمّا في ما يخصّ زيادة الرواتب التي يُطالب بها الأساتذة، اعتبر الحلبي أنّ “مطالبهم معروفة، وقد رفعوها بكتب إلي. ولكن هم يعلمون، كما أنا أعلم، أنّ تحقيق كافة المطالب أمر مستحيل. ولكن تلبية مطالب مقبولة ضمن الظروف التي تحيطنا هو حقّ لهم”، لافتاً إلى أنّ، “هناك خطّ حوار مفتوح دائماً مع الأساتذة، ومكتبي أيضاً مفتوح أمامهم ويدي ممدودة لهم”.

وعن تأمين المازوت والبنزين، الذي يشكّل أبرز التحديات لهذا العام، أشار الحلبي إلى أنّ “وزير الطاقة وليد فياض لا يملك الكثير من الإمكانات لتلبيتنا، ونحن نسعى لتوفير أموال من أجل شراء هذه المواد من الأسواق من أجل تأمين عمل المدارس والمؤسّسات التربوية”.