لبنان | قتل 3 أشخاص في سوريا فأوقف في البساتين

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة
ف. غ. (مواليد عام 1968، سوري)
توقيف
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي عن وجود شخص من الجنسية السورية في محلة البساتين / قبرشمول، وهو متهم بقتل /3/ اشخاص في بلده وبجرم دخول البلاد خلسة.
بنتيجة المتابعة، تمكنت دورية من هذه المفرزة من القاء القبض عليه على متن دراجة آلية دون لوحات، ويدعى:
ف. غ. (مواليد عام 1968، سوري)
باستماعه، اعترف بقتل /3/ اشخاص في سوريا.
سُلِّم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّة، بناءً على إشارة القضاء المختص.