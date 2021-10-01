لبنان | الدفاع المدني: 43 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اليوم البيان الآتي:

تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق أعشاب شب في جون/الشوف(عدد1)

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد32) :

o أحراج (عدد1):

(م. لبنان الجنوبي)(عدد1) : بسري.

o أعشاب (عدد 25):

(م.جبل لبنان) (عدد9): ذوق مكايل – الفنار – حراجل – دوحة الحص – شحيم – العيرون – جسر الباشا.

ونفايات : عاليه – الكسليك.

(م. لبنان الشمالي) (عدد2) : البويضة/اهدن – سقي التبانة/طرابلس.

(م.عكار) (عدد1) : وأشجار في بيت الحاج.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد6) : برج الشمالي – البيسارية – الغازية – قناريت – مغدوشة.

وأشجار في (معركة – باريش).

(م. النبطية) (عدد4) : النبطية(2) – قعقعية الجسر.

وأشجار في فرون.

(م.البقاع) (عدد3): حوش الأمراء(2) – بر الياس.

o منازل (عدد1) : البحصة/عكار.

o سيارات (عدد2) : عاليه – النبطية.

o مؤسسات(عدد1) : داخل مستودع ومنشرة في قرطاضة/بعبدا.

o كهرباء (عدد1) : مولّد في الحدت.

– نقل وإسعاف (عدد11) :

o حوادث (عدد8): حي السلم – كفرشيما – الشياح(2) – عائشة بكار – راس النبع – الاشرفية – ريفون.

o حوادث سير (عدد1): صور ونقل جريح الى المستشفى.

o نقل جثث(عدد2) : من الغبيري الى المستشفى – من زقاق البلاط الى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية : 43 مهمة

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.