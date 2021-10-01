لبنان | الدفاع المدني: 43 مهمة خلال 24 ساعة

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الدفاع المدني
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اليوم البيان الآتي:
تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق أعشاب شب في جون/الشوف(عدد1)
كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد32) :
o أحراج (عدد1):
(م. لبنان الجنوبي)(عدد1) : بسري.
o أعشاب (عدد 25):
(م.جبل لبنان) (عدد9): ذوق مكايل – الفنار – حراجل – دوحة الحص – شحيم – العيرون – جسر الباشا.
ونفايات : عاليه – الكسليك.
(م. لبنان الشمالي) (عدد2) : البويضة/اهدن – سقي التبانة/طرابلس.
(م.عكار) (عدد1) : وأشجار في بيت الحاج.
(م. لبنان الجنوبي)(عدد6) : برج الشمالي – البيسارية – الغازية – قناريت – مغدوشة.
وأشجار في (معركة – باريش).
(م. النبطية) (عدد4) : النبطية(2) – قعقعية الجسر.
وأشجار في فرون.
(م.البقاع) (عدد3): حوش الأمراء(2) – بر الياس.
o منازل (عدد1) : البحصة/عكار.
o سيارات (عدد2) : عاليه – النبطية.
o مؤسسات(عدد1) : داخل مستودع ومنشرة في قرطاضة/بعبدا.
o كهرباء (عدد1) : مولّد في الحدت.
– نقل وإسعاف (عدد11) :
o حوادث (عدد8): حي السلم – كفرشيما – الشياح(2) – عائشة بكار – راس النبع – الاشرفية – ريفون.
o حوادث سير (عدد1): صور ونقل جريح الى المستشفى.
o نقل جثث(عدد2) : من الغبيري الى المستشفى – من زقاق البلاط الى المستشفى.
مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية : 43 مهمة
وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.