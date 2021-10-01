لبنان | الرأس المدبر لعمليات سلب بقوة السلاح في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أوقفت وحدة الشّرطة القضائية، وبعد توافر معلومات لديها عن أحد المطلوبين، المطلوب – ب. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)، ضمن خطة وضعتها لتوقيف المطلوبين على جميع الأراضي اللبنانية، وذلك بحسب بلاغ صادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.

وأوضح البلاغ أن بتاريخ 26-9-2021، وبعد عمليات الرصد والتعقب، قامت قوّة من المجموعة الخاصّة بمداهمة منزل في منطقة الحصنية – عكار، وتمكنت من إلقاء القبض عليه.

وقد تبين أنّه الرأس المدبر لعمليات سلب بقوة السلاح، ومطلوب للقضاء بموجب 4 مذكرات عدلية وملاحقات قضائية بجرائم مختلفة.

كذلك أوقفت برفقته المدعوة: د. ع. (مواليد عام 1998، لبنانية) ، المشتبه بها بتنفيذ عمليات السلب برفقة الموقوف (ب. ح.).

وسُلِّما إلى مفرزة حلبا القضائية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.