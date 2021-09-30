لبنان | سعيد: لبنان سقط تحت الاحتلال الإيراني ولا هامش لبنانياً لديه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 31 دقيقة

أكد النائب السابق فارس سعيد أنه تم إلغاء الحدود اللبنانية السورية من خلال صهاريج النفط الايراني و”حزب الله” سيضع شروطه على الانتخابات النيابية المقبلة وهذا الأمر هو احتلال.

وأكد ألا حصار على لبنان الذي سقط تحت الاحتلال الايراني وهذا ما أخرجه من الشرعيّتين العربيّة والدوليّة.

وأوضح أن الدولي التي “ما فتحت تمّها” بعد تهديد وفيق صفا للقاضي طارق البيطار يجب أن أحاسبها وعلى كل من هو موجود في السلطة أخذ التدابير اللازمة وسكوت عون وميقاتي والدولة عن تهديد القاضي مرفوض.

وأشار إلى أن حزب الله فصيل لا يتجزّأ عن الحرس الثوري الإيراني ولا هامش لبنانياً لديه.

وعن موضوع الترشح في الانتخابات النيابية، قال: “أتريث في موضوع الترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة التي ستكون انتخابات خيارات سياسية لأنّها في لحظة وطنية حرجة”.