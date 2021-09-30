لبنان | سامي الجميل: سكوتكم خيانة عظمى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

غرّد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميّل عبر “تويتر”: “الى السيد علي غلام رشيد: خذ جيوشك واذهب بها الى ايران حيث تستطيع أن تخوض معاركك بعيداً عن الشعوب التي تحتلونها لتحقيق اجنداتكم. الى جمهور حزب الله وحلفائه: هل ترضون ان تصنَّفوا جنوداً بجيش مأمور من دولة اجنبية وأن ندفع جميعاً ثمن حسابات لا علاقة لها بلبنان؟ هل ترضون أن يعتبركم عملاء له؟ الى بعض المعارضين: هل تدركون الان من نواجه وحجم المسؤولية التي تقع علينا؟ وللبعض منكم الذي تأخر في الاعتراف بوصاية ايران عبر حزب الله الوصي بدوره على المنظومة الحاكمة، هل انتم مستعدون الان لمواجهة الحقيقة؟ الى رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والوزراء، رئيس المجلس وأعضائه: سكوتكم خيانة عظمى”.