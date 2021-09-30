لبنان | الحر العودة.. إرشادات لمصلحة الابحاث العلمية للمزارعين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2021 8:42 مساءً

أفادت مصلحة الابحاث العلمية في بيان، أن “طقساً حاراً متوقعا بدءاً من 1 تشرين الاول المقبل وحتى 12 منه، حيث تصل درجة الحرارة الى 34 بقاعا و32 ساحلاً”.

وأكدت “وجوب اعتماد الارشادات الاتية: ري الزيتون والكروم، تهوئة البيوت البلاستيكية، عدم رش الادوية ظهراً انما صباحاً ومساء، ري مزروعات الخضار والبطاطا المتأخرة اللقيسة، زيادة الري في البيوت البلاستيكية”.

ونبهت من “حدوث الحرائق بسبب ارتفاع مؤشرها في مختلف المناطق اللبنانية واشتداد موسمها”.