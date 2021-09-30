لبنان | إسرائيل بدأت التنقيب في حقل “كاريش”.. ماذا ينتظر لبنان؟!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2021 11:14 مساءً

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت “لا ينتظر رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي وبدأ بالتنقيب في الجزء الشمالي من حقل كاريش القريب من القسم المتنازع عليه بين الجانبين”.

وقال موقع “إسرائيل ديفنس” إن شركة الخدمات النفطية الأميركية “هاليبرتون” (Halliburton) أعلنت مؤخراً توقيع عقد “إينيرجيان” اليونانية (Energean) “من أجل التنقيب في القسم الشمالي من حقل كريش القريب من البلوك رقم 9″، مشيرةً إلى أن “الاتفاق تضمن التنقيب في 3 إلى 5 أبار”.

ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أنه “في جولة المحادثات السابقة مع لبنان، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أراد لبنان البحث أيضاً في مساحة حقل كريش”، مذكراً أن “رئيس الحكومة الجديد نجيب ميقاتي، قال إنه يريد العودة إلى طاولة المفاوضات بوساطة أميركية”.

يشار إلى أن مصادر قانونية دولية أوضحت لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن الكتاب الذي وجهه لبنان سابقاً إلى الأمم المتحدة للتأكد من أن أعمال عقود التنقيب الإسرائيلي عن النفط و الغاز مع شركة “هيلبرتون” في ما يسمى حقل “كاريش” لا يشمل المنطقة المتنازع عليها من الحدود البحرية بين لبنان و إسرائيل، هذا الكتاب لم يحدد نظرة لبنان الجديدة الى حدوده، لكي تقوم المنظمة الدولية بالتجاوب إنطلاقاً من النقطة 29 في البحر.

وما تبلغته سابقاً من وثائق حول موقف لبنان هو تمسكه بالنقطة 23 التي تعطي للبنان 865 كليو متراً فقط!