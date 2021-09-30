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لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 07:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

الجيش اللبناني - أرشيفية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 1/10/2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: يارون، طير حرفا، مروحين، الضهيرة، عمرا، حولا، مركبا، وعرب اللويزة ــ الجنوب”.

كما ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 1/10/2021 ولغاية 31/10/2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

كذلك ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 1/9/2021 ولغاية 30/9/2021 ما بين الساعة 7.00 حتى الساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: السمرلاند – الجناح، الكرنتينا، العاقورة – أفقا – اللقلوق، بولونيا، الشواكير- المنشآت، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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