لبنان | المرتضى: السينما اللبنانية ستتألق في باريس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 07:25 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى ان “السينما اللبنانية ستتألق في باريس مساء اليوم مع إطلاق مهرجان الفيلم اللبناني في فرنسا بدورته الثانية”.

وقال في بيان: “في هذه المناسبة أتوجه بالتهنئة القلبية وبالشكر الجزيل وبالتقدير الى كل من أسهم وسوف يسهم في تظهير هذا العمل المهم، لما له من أثر ايجابي على السينما اللبنانية بشكل خاص والصورة الثقافية للبنان بشكل عام”.

وختم: “إلى مزيد من المبادرات والتقدم والنجاحات في المجالات الثقافية كافة”.

يشار الى ان مهرجان الأفلام اللبنانية في فرنسا هو مهرجان سنوي مكرس لترويج السينما اللبنانية في فرنسا، وينعقد بدورته الثانية من 30 أيلول ولغاية 3 تشرين الأول من هذا العام، وذلك في كل من سينما les 7 Parnassiens و Le Lincoln في باريس.

ويضم المهرجان مسابقة للأفلام القصيرة، ويتخلله توزيع لجوائز ثلاث هي:

* le prix du jury

*le prix de la meilleure fiction

*le prix jeune espoir.

وتضم لجنة التحكيم التي ستقوم باختيار الأفلام الفائزة ومنحها الجوائز، شخصيات لبنانية بارزة في مجال العمل السينمائي.