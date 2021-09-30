لبنان | الحاج حسن: هدفنا تشجيع الصيادين من خلال برامج تطوير الأسطول البحري الوطني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 07:25 مساءً - منذ ساعتين

قدّم وزير الزراعة عباس الحاج حسن تحية إلى ارواح شهداء انفجار هذا المرفأ الذي وصف بالزلزال الكبير الذي هز بيروت.

وأشار خلال إطلاق الوزارة أول مسح تجريبي للمخزون السمكي في المياه اللبنانية إلى أننا نقف اليوم لنطلق أول مسح تجريبي للمخزون السمكي في مياهنا اللبنانية، هذا العمل تقوم به وزارة الزراعة بالتعاون مع الهيئة العامة لمصائد الأسماك، ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية الفاو، وبالتعاون مع المجلس الوطني للأبحاث العلمية”.

وأوضح أن “هدف المسح هو تقييم مخزون الاسماك المتوافرة خارج نطاق العمل الحالي لأسطول الصيد البحري اللبناني، وتشجيع الصيادين من خلال برامج لتطوير الأسطول البحري الوطني”.

ولفت الى ان “الصيد البحري يؤمن العيش الكريم لعشرات آلاف المواطنين، لذلك نحن بحاجة أيها السادة إلى تطوير هذا القطاع ليكون المدماك الاساس في بناء مستقبل أفضل. والبيان الوزاري يعكس بوضوح اصرارنا على تطوير هذا القطاع لما له من أثر إيجابي في ميزان أمننا الغذائي الوطني”.

واضاف: “إن نتائج المسح الذي سينطلق اليوم سيعلن عنها في النصف الثاني من تشرين الثاني المقبل. سنسعى إلى انشاء مركز نموذجي يقوم بدور انتاجي ارشادي تدريبي حول اساليب التربية الجيدة يوازي ذلك دور مخبري لتشخيص الامراض وسبل معالجتها”.

وختم: “ستعمل الوزارة على وضع نظام لتسجيل مزارع الاسماك والشروط الصحية المطلوبة لذلك والمساعدة على تسويق سمك الترويت، من خلال حملات تسويقية توعوية دعائية سيتم اطلاقها والاعلان عنها خلال شهر تشرين الثاني القادم”.