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لبنان | الاتحاد العمالي العام أكد دعمه للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 07:25 مساءً - منذ ساعتين

الاتحاد العمالي العام

أكد الاتحاد العمالي العام في بيان، دعمه “للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي”، مطالبا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بـ”إعطاءهم كامل حقوقهم المشروعة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تعاني هذه الفئة كما سائر فئات الشعب من ظلم وقهر وعدم القدرة على تأمين الحد الأدنى من المتطلبات البديهية للحياة الكريمة”.

كما أكد “حقهم في رفع أجر الساعة وإعطائهم بدل النقل المعمول به حاليا واستفادتهم من مبالغ الدعم المقدمة من المؤسسات المانحة وكذلك حقهم الطبيعي والقانوني في الضمان الاجتماعي من طبابة واستشفاء”.

وجدد الاتحاد وقوفه “الدائم إلى جانبهم وجانب كل عمال لبنان في القطاعين العام والخاص والمظلومين والمهمشين والمصروفين”، وعاهدهم “الاستمرار في النضال في هذه المرحلة للوصول إلى حد أدنى للأجر وملحقاته، بما يؤمن حياة أفضل في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الوطن”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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