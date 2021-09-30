لبنان | تحذير من جمعية المودعين للمصارف.. ستتحملون المسؤولية كاملة!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 9 ثواني

ردت جمعية المودعين اللبنانيين على بيان جمعية المصارف بخصوص صدور تمديد العمل بالتعميم 151، ببيان أشارت فيه الى أن “المصارف تتذرع بأنها فقط تنفذ تعاميم المصرف المركزي المجحفة في حق المودعين، وهي المؤتمنة على أموال المودعين بصفة مباشرة وعبر عقود مباشرة بين المودعين والمصارف، وبالتالي علاقة المودعين هي مع المصارف وليست فقط مع البنك المركزي”.

ولفتت الى أن “المصارف تهربت على مدى سنتين، من تحمل مسؤولياتها وحماية اموال المودعين تجاه تعسف تعاميم مصرف لبنان وبالتالي هي مشاركة في سرقة أموال المودعين، وعليه تتحمل المصارف كافة المسؤولية تجاه أي تصرفات يقوم بها المودعون”.

وذكرت جمعية المودعين بأنها “لبت دعوة لجنة المال والموازنة لحضور الجلسة النيابية الخاصة بتعديل التعميم 151، وكان هناك ممثلون عن جمعية المصارف وبحضور نائب حاكم مصرف لبنان الذي طرح فكرة تمديد العمل بالتعميم 151، والذي قوبل باستنكار جميع نواب الكتل السياسية التي اختفى صوتها بعد التعميم وجمعيات المودعين ولم تحرك جمعية المصارف ساكنا بل لم يتفوهوا بكلمة واحدة مما يدل على تواطؤ المصارف مع خطة مصرف لبنان”.

وتوجهت الى جمعية المصارف بالقول: “إن كنتم صادقين وتملكون الادلة على أننا قمنا بالاعتداء على الممتلكات، فهذا القضاء امامكم ونحن تحت سقفه”.

أضافت: “نطالبكم بلعب الدور الذي أنشأتم مصارفكم على أساسه وهو ضمان وحماية اموال المودعين، وأي تقاعس أو لعب مع المودعين ستتحملون مسؤوليته كاملة”.