لبنان | رئيس الوزراء الأردني من عين التينة: الملك عبد الله ملتزم بتقديم العون للبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الوزراء الاردني وزير الدفاع بشر الخصاونة، في حضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وسفير الأردن وليد الحديد.

وجرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات بين لبنان والمملكة الأردنية الهاشمية.

وبعد اللقاء، قال رئيس الوزراء الأردني:

“سعدت بزيارة لبنان الشقيق اليوم برفقة مجموعة من الوزراء الأردنيين للتعبير عن التضامن والدعم المستمر من سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله إبن الحسين والمملكة الاردنية الهاشمية للبنان ولكل الجهود والتي في طليعتها لجلالة الملك، والتي تهدف الى تلبية الحاجات الأساسية لأشقائنا في لبنان سواء في مجال تزود الغاز أو الطاقة الكهربائية او الحاجات الاساسية للمواطن اللبناني. وتأتي هذه الزيارة بعد تأليف الحكومة اللبنانية وبعدما أجريت إتصالا بالرئيس نجيب ميقاتي، وبالطبع أتيح لي لقاء رئيس الجمهورية، والآن أتشرف بلقاء الرئيس نبيه بري. وجرى الحديث بيننا عن السبل الكفيلة لتقديم العون والمساعدة والدعم والإسناد الى لبنان الشقيق، والتي يلتزمها ويقوم بها جلالة الملك في مختلف إتصالاته الدولية والاقليمية لبلورة بعض المقاربات الملموسة لتلبية الحاجات الاساسية لأهلنا وأشقائنا في لبنان”.

وأضاف: “لا تزال لدينا بعض اللقاءات اليوم بين وزرائنا ونظرائهم اللبنانيين. استمعنا بحرص الى مشاعر المحبة والمودة والتقدير التي عبر عنها الرئيس بري مثلما عبر عنها الرئيس عون والرئيس نجيب ميقاتي للاردن ولجلالة الملك. وهذه المشاعر اؤكد لكم اننا نبادلكم إياها في المملكة الاردنية الهاشمية على مستوى قيادتنا الراشدة والحكيمة وعلى مستوى الحكومة والشعب الاردني الذي تربطه بأشقائه في لبنان عرى وطيدة وأواصر تاريخية قديمة سنقف فيها وسنظل نقف دائما كتفا بكتف للتغلب على مختلف المصاعب ولتعميم الفوائد التي يرسخها وينقلنا فيها التعاون المشترك والتنسيق الى آفاق تعود بالفائدة على شعوبنا ومواطنينا ومؤسساتنا وعلى حال الاستقرار العام”.

وكان الرئيس بري استقبل وزير الاعلام جورج قرداحي في زيارة بروتوكولية جرى خلالها أيضا عرض للأوضاع العامة ولآخر المستجدات السياسية.