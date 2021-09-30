لبنان | الادعاء على محام وآخرين في قضية مقتل “تاتيانا واكيم”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2021 4:03 مساءً

ادّعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس الصغبيني على عدد من الموقوفين في جريمة قتل المغدورة تاتيانا واكيم في جرائم القتل قصدًا والتدخل بالقتل وتسهيل فرار مُطلقي النار وأحيل الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي بسام الحاج للتحقيق، كما أنّه تم إيداع نسخة عن الملف لنقابة المحامين في بيروت لإعطاء الأذن بملاحقة محام قد تبين أنّ مطلق النار “ف .ص” قد استعمل سيارته للفرار.

يشار إلى أن الشابة الشابة تاتيانا واكيم مواليد 1997، توفيت جراء إشكال وقع ليل الأحد 19-9-2021 بين مجموعة من الشبان في الساحة الخارجية لأحد المطاعم في بلدة بطحا كسروان، حيث أقدم أحد الموجودين على إطلاق النار من مسدسه في الهواء إرهاباً، فأصاب تاتيانا التي كانت جالسة داخل المطعم برصاصة في بطنها ما أدى إلى وفاتها على الفور.