لبنان | دعوة من “محرري الصحافة” لانتخاب مجلس نقابة جديد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 02:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعلنت نقابة محررّي الصحافة اللبنانية ان “في ضوء احكام المواد 91 و92 و80 و83 من قانون المطبوعات، والمواد 15 و20 و22 وما يليها من النظام الداخلي للنقابة، يدعو مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الجمعية العمومية إلى عقد دورة إنتخابية عامة لإنتخاب مجلس نقابة جديد، في التاسعة من صباح الاربعاء الاول من كانون الاول المقبل في دورة أولى”.

أضافت في بيان: “إذا لم تتوافر الاكثرية المطلقة من الأعضاء الحاضرين تنعقد الجمعية العمومية في دورة ثانية بتاريخ 15 كانون الاول 2021. وإذا لم تتوافر اكثرية الثلث في الدورة الثانية تنعقد الجمعية العمومية في دورة ثالثة بتاريخ 29 كانون الاول 2021 وتعتبر قانونية بمن حضر من الاعضاء. آخر مهلة لتسديد إشتراكات المنتسبين هي في 5-10-2021”.

وختمت: “سيصدر المجلس تباعا ووفق المهل المحدّدة في النظام الداخلي، بيانات تتناول الجدول النقابي ومهل تقديم طلبات الترشيح ومهلة سحب الترشيحات وسواها من المواضيع التي تتناول عملية الانتخاب. تنعقد الجمعية في قاعة المؤتمرات في مقر الاتحاد العمالي العام الكائن في منطقة كورنيش النهر”.