لبنان | جمعية المصارف ترفض الاعتداءات المتكررة على الموظفين والفروع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 02:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

رفضت جمعية مصارف لبنان “الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له المصارف منذ أكثر من عاميْن والتهديد المستجد للموظفين والتعدّي على الممتلكات العامة والخاصة من قبل مَن يدّعون حماية الودائع”.

وأعلنت في بيان، أن “جمعية مصارف لبنان تؤكد أنها لا تشكّل سلطة تنظيمية، بل هي تنفّذ فقط التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان و القوانين التي يقرّها المجلس النيابي”.

وذكّرت أنّ “لا دور لها في تراجع سعر الصرف وتحديد قيمة السحوبات من الحسابات بالدولار التي تبقى ضمن إطار السياسة النقدية التي يضعها مصرف لبنان”.

كذلك أكدت أنها “تسعى وتطالب في كل اجتماعاتها بعدم تحميل المودِعين مسؤولية فشل الدولة في إدارة البلاد وهي ترفض خيارالـ”هيركات”، كما أنها ما زالت تطالب بالـ”كابيتال كونترول” حتى اليوم.

وتوجّهت الجمعية “إلى كلّ المودِعين طالبةً منهم تصويب تحرّكاتهم المحقّة والتخلّي عن سياسة العنف والتهديد، وتوحيد الصفوف لخوض مفاوضات جدّية مع المعنيين، وهي تقف إلى جانبهم لتمرير هذه المرحلة الصعبة بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين”.