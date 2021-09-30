لبنان | استجرار الكهرباء بين ميقاتي ونظيره الاردني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 12:10 مساءً - منذ 50 دقيقة

أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاردني بشر الخصاونة، الى أن زيارة اليوم على رمزيتها للتعبير عن التضامن والاخوة مع لبنان والشعب اللبناني”، لافتا الى أن “الاردن كان دائما الى جانب لبنان والعلاقة تاريخية بين البلدين”.

ولفت ميقاتي الى انه “تطرقنا الى العلاقات الثنائية خاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء من الاردن والغاز المصري وتحدثنا عن اللجنة المشتركة بين لبنان والاردن ونريد الاتفاقيات ان تكون مفيدة لا صوريّة”.