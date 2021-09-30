لبنان | اجتماع ثنائي بين رئيسي الحكومة اللبناني والاردني في السراي الكبير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة

يلتقي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور بشر الخصاونة في السراي الحكومي.

بعدها يزور الخصاونة قصر بعبدا حيث يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن ثم يتوجه الى عين التينة للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وكان الخصاونة قد وصل مساء أمس في زيارة رسمية الى لبنان تستمر حتى مساء اليوم. وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي و السفير الاردني في لبنان وليد الحديد .

ويرافق رئيس مجلس الوزراء الأردني وفد وزاري يضم كلا من وزير الخارجية أيمن الصفدي، وزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي .