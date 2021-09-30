لبنان | دولار السوق السوداء مستمر بارتفاعه.. كيف افتتح صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 60 دقيقة

آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2021 10:17 صباحًا

يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 17200 – 17250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وبلغ مساء أمس الأربعاء سعر الصرف في السوق السوداء 17175 – 17225 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح عصرا ما بين 16950 – 17000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.