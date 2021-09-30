لبنان | واشنطن: للاسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

دعا متحدث باسم الخارجية الأميركية السلطات اللبنانية للإسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت.

وقال المتحدث في رد على سؤال وجهته “الحرة” حول تعليق عمل قاضي التحقيق، طارق بيطار، بعد تهديده من قبل “حزب الله”: كما أوضحت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية لدعم لبنان فإننا نحث السلطات اللبنانية على الإسراع في استكمال تحقيق شامل وشفاف في أسباب انفجار 4 اب 2020 في ميناء بيروت.