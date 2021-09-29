لبنان | حراك المتعاقدين: أي تجاوز لحقوق المتعاقدين سيكون الرد عليه قاسياً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 6 دقائق

أعلن منسق “حراك المتعاقدين” حمزة منصور في بيان، أن “أي تجاوز لحقوق المتعاقدين من قبل روابط السلطة والحكومة في ما خص كامل المكتسبات التي ستعطى للروابط ولا تقدم إلى المتعاقدين سيكون ردنا عليه قاسياً، أولاً من خلال الإضراب عن الدخول إلى المدارس، وثانيا من خلال التظاهرات التي ستغلق مقرات هذه الروابط”.

وتناول “المكتسبات التي ستعطى للروابط من بدل نقل وتقديم راتب إضافي كل شهر، إضافة إلى دعم مالي شهري بالدولار من دون أن يحظى المتعاقدون في التعليم الثانوي والرسمي بأي منها سوى رفع أجر الساعة”، وقال: “إن غضب الله سينزل على كل متآمر من هؤلاء الذين عطلوا وضربوا التعليم الرسمي وأضاعوا مستقبل الطلاب وساعات المتعاقدين”.

وأشار إلى أن “للمعلم المتعاقد حقه ليس فقط برفع أجر الساعة، بل بالعقد كاملا 30 أسبوعا وبدل النقل والطبابة”، معتبرا أن “أي تآمر لمنع المتعاقدين من هذه الحقوق من قبل هيئة التنسيق أو الحكومة، فلا محالة ستكون ردة فعلنا عليه قوية وأهمها إعلان مقاطعة بدء العام الدراسي”.