لبنان | جنبلاط: على الفرقاء صبّ الجهود باتجاه الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

غرّد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عبر “تويتر”، قائلاً، إن “كل الجهود المحلية من قبل الفرقاء السياسيين وغير السياسيين عليها ان تنصب في دعم الحكومة، آخذين بعين الاعتبار العقبات الكبيرة والهائلة منها المحلي ومنها الخارج عن ارادة اللبنانيين. ملاحظة”.

يذكر أن مجلس الوزراء أحال التفجير في بلدة التليل على المجلس العدلي. وبحث المجلس في آلية زيادة التغذية بالكهرباء وتقرر طلب سلفة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان.

وتم تشكيل وفد التفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وعضوية وزيري المال والاقتصاد ومستشارين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون هما شربل قرداحي ورفيق حداد.