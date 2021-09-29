لبنان | عون يفرض مستشاريه للتفاوض مع “صندوق النقد”.. وملف التليل إلى المجلس العدلي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

انتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

في هذا المجال، أحال مجلس الوزراء ملف تفجير التليل على المجلس العدلي. كما بحثت الحكومة بإمكان إعطاء مصرف لبنان سلفة 200 مليون دولار لوزارة الطاقة لحل مسألة الفيول للكهرباء.

في الموازاة، شكلت الحكومة اللجنة الوزارية المكلفة وضع الخطة الاقتصادية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتضم مستشاري الرئيس عون قرداحي وحداد.

وأعطت الحكومة مهلة 3 أسابيع للجنة الوزارية لتضع بنود التفاوض مع صندوق النقد.

في المقابل، كشفت معلومات “النهار” أن رئيس الجمهورية ميشال عون فرض تعيين مستشارين له في لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.