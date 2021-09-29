لبنان | المحامي شندب يستغرب صدور مذكرتي توقيف غيابيتين بحقه.. ويتوعّد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

عبّر المحامي طارق شندب عن استغرابه الشديد لصدور بلاغ بحث وتحرٍ بحقه عن النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي نبيل وهبة، والذي استتبع بمذكرتي توقيف غيابيتين أصدرتها بحقه قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصّار، بالاستناد إلى دعوى قدح وذمّ، واعداً إياهما بمحاسبتهما أمام المراجع القضائية المختصة.

واعتبر المحامي شندب الموجود خارج لبنان، في بيان له أن “القاضي وهبة الذي لا يحضر إلى عمله في قصر العدل الّا مرة واحد أو مرتين في الأسبوع، تلطّى خلف مساعدته القاضية ديما ديب، وخالف مضمون المادة 74 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تنص على أن “المحامي لا يسأل ولا يترتب عليه أي مسؤولية في دعوى الذم والقدح، أثناء ممارسته لعمله”. كما أنه خالف المادة 75 من نفس القانون التي تمنع التوقيف الاحتياطي للمحامي في دعاوى القدح والذم”.

وأشار شندب في بيانه إلى أن القاضية سمرندا نصّار “عمدت بصورة غير قانونية إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية للمرة الثانية خلال يومين، مخالفة قانون أصول المحاكمات الجزائية، خصوصاً وأنها سارعت إلى إصدار مذكرتي التوقيف الغيابيتين من دون أن تحدد موعداً لاستجوابه ومن دون أن تبلغه موعد جلسة الاستجواب، ولم تمكنه حتى من تقديم دفوع شكلية أو اللجوء إلى أي من الاجراءات التي حفظها القانون له”.

وناشد شندب إلى مجلس القضاء الاعلى وإلى هيئة التفتيش القضائي، داعياً أياه لـ”وضع حدّ لهذه التجاوزات، ومعاقبة المدعى العام الاستئنافي في الشمال نبيل وهبة وقاضي التحقيق الأول سمرندا نصار، حتى لا تكرّس تجاوزاتهما الصورة التي يحكى فيها عن فساد بعض القضاء”. وطالب بـ “كف يد القاضيين وهبة ونصار عن أي ملف قضائي خاص به لأن العدالة ستضيع عندهم”، محتفظاً لنفسه بـ”اللجوء الى كافة الطرق القانونية لمحاسبة هذين القاضيين أما المراجع القضائية المختصّة”.