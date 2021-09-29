لبنان | وزير الأشغال عرض خطة آلية دعم السائقين العموميين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

عرض وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، بحضور رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر والمدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر، واقع قطاع النقل العام والخطط الموجودة، المتعلقة بهذا القطاع والرؤية المتكاملة للنقلوالمشاكل والحلول المقترحة على المدى المنظور والبعيد الأجل والتوصيات بعد تعديل هذه الخطط لتتلاءم مع واقع المرحلة الحالية للتمكن من اصدار تعرفة تراعي الأوضاع المعيشية.

وتم وضع الخطوط العريضة لخطة الدعمالتي تتضمن توزيع مادة المحروقات المدعومة على السائقين وفقاًلألية قانونية يجري العمل عليها في وزارة الاشغال العامة والنقل لضمان تحقيق عملية الدعم، هدفها الأولي خدمة اللبنانيين وتمكينهم من التنقل الى مختلف المناطق اللبنانية بتعرفة معقولة ومقبولة في ظل الأزمة الراهنة على ان تتضمن الأليةفرض عقوبات على اي مخالف، علماً بأن ألية الدعم هذه مؤقتة لا تتجاوز الستة اشهر فقطريثما تتمكنمن إقرار استراتيجية موحدة ومحدثة لكافة الاراضي اللبنانية تلبي حاجة المناطق اللبنانية.