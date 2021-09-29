لبنان | مستشفى يتوقف عن استقبال المرضى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2021 2:23 مساءً

اعتذرت لجنة موظفي “مستشفى صيدا الحكومي” عن “عدم استقبال اي مريض باستثناء مرضى الكلى وحالات انقاذ الحياة ابتداءً من صباح غد، احتجاجا على عدم تقاضي الموظفين رواتبهم ونظرا إلى الظروف المالية الصعبة والسيئة التي يمر فيها المستشفى وعدم قدرته على تلبية حاجات المرضى”.

وأشارت في بيان إلى أنها “ستنفذ اعتصاما امام مدخل الطوارئ في الحادية عشرة قبل ظهر غد وستتخلله تلاوة بيان”.