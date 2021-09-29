لبنان | “سيدة الجبل”: ندعو لمقاومة الإحتلال وليس إلى تشكيل معارضة تقليدية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 33 دقيقة

قدم “لقاء سيدة الجبل” ورقة إلى المجتمعين في مقر “حزب الوطنيين الأحرار، شكر في مستهلها الحزب “الذي لم يبخل يوما في إغناء الحياة السياسية والذي قدم أوضح صور تجاوز الماضي الأليم والإنقسامات العقيمة، على دعوته”، وحيا جميع المشاركين”.

وأكد “اللقاء”، في ورقته تمسكه بالثوابت الاتية:

1 -الدستور ووثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن الطائف.

2 – قرارات الشرعية العربية.

3 – قرارات الشرعية الدولية 1559، 1680 و1701.

4 – رفع الاحتلال الايراني عن لبنان.

5 – استقالة الرئيس ميشال عون ومعه رؤساء المجلس النيابي والحكومة.

وتمنى “اللقاء”التوفيق للمجتمعين “في صياغة ورقة سياسية تجمع كل القوى الوطنية في مواجهة الإحتلال الإيراني”، معلنا “إستعدادنا للمساعدة في الصياغة إذا لزم الأمر”.

وأكد “اللقاء” أنه “لن نشارك في أي لقاء ينبثق عن هذه المجموعة إذا لم تتضمن ورقة عمله السياسية ثوابتنا، لأننا ندعو الى مقاومة الإحتلال وليس إلى تشكيل معارضة تقليدية وسنعلن موقفنا هذا أمام الإعلام”.